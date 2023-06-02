İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen açıklandı! Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu
Spor

Resmen açıklandı! Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu

Leicester City'den ayrılmaya hazırlanan Çağlar Söyüncü Atletico Madrid'e imza atmaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun transferini Madrid hocası Diego Simeone duyurdu. Çağlar Söyüncü gelecek sezon Atletico forması giyecek.

2 Haziran 2023 Cuma 12:37 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı belli oldu
ABONE OL

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, milli oyuncu Çağlar Söyüncü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çağlar'ın gelecek sezon takıma katılacağını açıklayan Simeone, "Çağlar Söyüncü, gelecek sezon aramıza katılacak ve savunmamızı güçlendirecek. Çağlar'ın dışında Uruguaylı stoper Mourino'yu da sezon öncesinde izleyip test edeceğiz. Onun hakkında da iyi şeyler duyduk." dedi.

KULÜBÜYLE SORUN YAŞAMIŞTI

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü, bu sezon Leicester City formasıyla çıktığı 9 resmi maçta 1 gol kaydetti. Yıldız futbolcu kulübüyle sorun yaşadığı için uzun süre forma giyememişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.