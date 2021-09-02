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Spor

Resmen açıklandı! Fenerbahçe'nin yeni forveti Mergim Berisha...

Forvet transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, aradığı ismi Avusturya'da buldu. Sarı Lacivertli ekip, Red Bull Salzburg'dan 23 yaşındaki golcü Mergim Berisha'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

2 Eylül 2021 Perşembe 19:16 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 19:24
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Transferin son günlerinde atağa kalktan Fenerbahçe , forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı Lacivertli ekip, Red Bull Salzburg'un 23 yaşındaki golcüsü Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. Transferi resmen duyuran Kanarya, Alman forvetin adını UEFA Avrupa Ligi listesine yazabilecek.

Fenerbahçe, Berisha transferiyle birlikte; Serdar Dursun, Steven Caulker, Çağtay Kurukalıp, Emir Ortakaya, Burak Kapacak, Min-jae Kim ve Diego Rossi'nin ardından 8. takviyesini yaptı.

Salzburg'da geçen sezon 42 maça çıkan Mergim Berisha, 22 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Berisha, Şampiyonlar Ligi gruplarında 6 maçta 4 gol atarak dikkat çeken bir performans sergiledi.

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