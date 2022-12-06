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Spor

Resmen açıklandı! Galatasaray'da Yunus Akgün imzayı attı

Galatasaray'da 23 yaşındaki milli oyuncu Yunus Akgün ile 2026 yılına kadar sözleşme uzatıldığı açıklandı.

6 Aralık 2022 Salı 18:54 - Güncelleme:
Resmen açıklandı! Galatasaray'da Yunus Akgün imzayı attı
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Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir.

YUNUS AKGÜN'ÜN BU SEZONKİ KARNESİ

22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10'u Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.

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