Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
İşte Galatasaray'ın açıklaması:
Profesyonel Futbolcumuz Yunus Akgün ile sözleşmesinin tadil edilerek uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre futbolcuya 2022-2023 sezonu için 13.650.000 TL, 2023-2024 sezonu için 14.950.000 TL, 2024-2025 sezonu için 17.200.000 TL ve 2025-2026 sezonu için 19.750.000 TL garanti ücret ödenecektir.
22 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon 10'u Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.