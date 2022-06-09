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  • Resmen duyurdular! Arda Güler transferiyle resmen tarihe geçecek: Dünya devi gözünü kararttı
Spor

Resmen duyurdular! Arda Güler transferiyle resmen tarihe geçecek: Dünya devi gözünü kararttı

Arda Güler'in talipleri günden güne artmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda 17 yaşındaki yıldız oyuncusu Arda Güler'e son olarak Fransız devi PSG'nin talip olduğu ve görüşmelerin sürdüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Haziran 2022 Perşembe 18:01 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e son olarak PSG talip oldu. Fransız devinin Arda Güler'in transferi için çalışmalarını sürdürdüğü ve sarı-lacivertlilerle görüşmelere devam ettiği öne sürüldü.

PSG, ARDA GÜLER'E TALİP OLDU

Fransız basınında yer alan habere göre; Arda Güler'in talipleri çoğalmaya devam ediyor. Son olarak genç yıldız için PSG devreye girdi. Fransız ekibi Güler için Fenerbahçe ile görüşmelere başladı. Pazarlıklar sürerken 17 yaşındaki oyuncunun da Avrupa'ya gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

REKOR KIRACAK

Fenerbahçe'nin serbest kalma maddesini 30 milyon euro olarak belirlediği Arda Güler, eğer bu rakamla transfer olursa sarı-lacivertli kulübün en pahalı transfer satışı olacak.

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ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 16 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı. 17 yaşındaki genç yıldız, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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