Star.com.tr 1 Kasım 2021 Pazartesi 09:57 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 09:57

Fenerbahçe Attila Szalai'nin alternatifini yine Macaristan'da buldu. Sarı lacivertli ekip devre arasında teklif gelme ihtimaline karşın Attila Szalai'nin yerine oyuncu bakıyor. Fenerbahçe'nin Macaristan U21 Milli Takımı'nda görev alan Attila Mocsi'yi transfer listesine aldığı iddia edildi.

FENERBAHÇE'YE YENİ ATTILA SZALAI GELİYOR

21 yaşındaki Attila Mocsi ülkesi takımlarından Haladas'da forma giyiyor. Bu sezon 13 maçta forma giyen genç yıldız adayı milli takımda da forma giyiyor. Macaristan basınından nemzetisport duyurduğu haberde, "Fenerbahçe'ye bir Attila daha bulundu" başlığını attı.

ATTILA SZALAI DEVRE ARASINDA TRANSFER OLABİLİR

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Attila Szalai için Sevilla teklif yapmaya hazırlanıyor. Sevilla'nın savunma oyuncusu Jules Kound'u Chelsea'ye satmayı planlaması üzerine aradığı alternatifi Türkiye'de buldu. İspanyol kulüp sarı lacivertlilerin genç savunma oyuncusunu kadroya katma planları yapıyor. Chelsea, Jules Kound'u sezon başında da kadrosuna katmak istedi ancak Sevilla yüksek bonservis isteyince İngiliz kulüp transferi tamamlayamadı. Kound'un sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. İngiliz kulüp transferde bir kez daha harekete geçti. Transferin tamamlanması halinde ise Sevilla, Attila Szalai için Fenerbahçe'ye teklifte bulunacak.