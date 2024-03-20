Resmen duyuruldu! Cedric Soares transferi sonunda bitti

İsmi Süper Lig ekipleriyle de anılan Cedric Soares, sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılıyor. Arsenal, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli sağ bekin biletini kesti.

CEDRIC SOARES RESMEN BEDAVA!

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cedric Soares'e yeni bir teklif yapmama kararı aldı. Portekizli yıldız, takımdan bonservissiz bir şekilde ayrılacak. Piyasa değeri 2 milyon euro olan sağ bekin Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

SÜPER LİG DEVLERİNDEN İLGİ

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş, Cedric Soares'e geçtiğimiz transfer döneminde ilgi göstermişti. Galatasaray'ın Serge Aurier'i kadrosuna katmasıyla bu transferden ilgisini çekmiş görünüyor. Beşiktaş'ın ise gelecek yaz Soares için tekrar devreye girmesi bekleniyor.

BU SEZON 193 DAKİKA OYNADI

Portekizli oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla 6 maçta yalnızca 193 dakika süre alabildi.

Star Gazetesi