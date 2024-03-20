İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2024 Çarşamba / 11 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3839
  • EURO
    35,2012
  • ALTIN
    2245.75
  • BIST100
    8955.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Resmen duyuruldu! Cedric Soares transferi sonunda bitti
Spor

Resmen duyuruldu! Cedric Soares transferi sonunda bitti

Arsenal'in Portekizli sağ beki Cedric Soares'in bileti kesildi. İngiliz ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cedric Soares'e yeni bir teklif yapmamaya karar verdi. Portekizli sağ bek, sezon sonunda bedelsiz olarak başka bir kulübe imza atacak.

20 Mart 2024 Çarşamba 19:49 - Güncelleme:
Resmen duyuruldu! Cedric Soares transferi sonunda bitti
ABONE OL

İsmi Süper Lig ekipleriyle de anılan Cedric Soares, sezon sonunda bedelsiz olarak takımdan ayrılıyor. Arsenal, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Portekizli sağ bekin biletini kesti.

CEDRIC SOARES RESMEN BEDAVA!

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Arsenal, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cedric Soares'e yeni bir teklif yapmama kararı aldı. Portekizli yıldız, takımdan bonservissiz bir şekilde ayrılacak. Piyasa değeri 2 milyon euro olan sağ bekin Avrupa'dan birçok talibi bulunuyor.

SÜPER LİG DEVLERİNDEN İLGİ

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ve Beşiktaş, Cedric Soares'e geçtiğimiz transfer döneminde ilgi göstermişti. Galatasaray'ın Serge Aurier'i kadrosuna katmasıyla bu transferden ilgisini çekmiş görünüyor. Beşiktaş'ın ise gelecek yaz Soares için tekrar devreye girmesi bekleniyor.

BU SEZON 193 DAKİKA OYNADI

Portekizli oyuncu, bu sezon Arsenal formasıyla 6 maçta yalnızca 193 dakika süre alabildi.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.