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Spor

Resmen kabus! Emre Belözoğlu'nun dünyası başına yıkıldı

Emre Belözoğlu için Başakşehir'de işler yolunda gitmiyor. Bu sezona iyi bir başlangıç yapan turuncu-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların üzerine Emre Belözoğlu'nun 4 maç ceza alması da olay oldu. İşte detaylar...

13 Nisan 2023 Perşembe 19:12 - Güncelleme:
Resmen kabus! Emre Belözoğlu'nun dünyası başına yıkıldı
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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu için işler yolunda gitmiyor. Turuncu-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu'nun 4 maç men cezası alması bardağı taşırdı.

EMRE BELÖZOĞLU, SEZONA İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMIŞTI

Bu sezon Başakşehir'de lige iyi bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamış ve bu performansını da Avrupa'ya yansıtmıştı. Konferans Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen turuncu-lacivertliler Gent'e elenerek Avrupa'ya veda etti. İstanbul ekibinde Galatasaray'a karşı alınan 7-0'lık yenilgi ve sonrasında işler daha da sarpa sarmaya başladı.

4 MAÇ CEZA ALDI

Turuncu-lacivertlilerde alınan kötü sonuçların ardından bir kötü haber de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan geldi. Başakşehir'in genç çalıştırıcısının kupadaki Galatasaray maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı verildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Emre Belözoğlu, bu sezon Başakşehir'in başında toplam 44 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 25 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan 42 yaşındaki çalıştırıcı maç başına ortalama 1.93 puan ortalaması yakaladı.

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