Resmen talip oldular! Süper Lig'de Yunus Akgün sürprizi

2021-2022 sezonunda Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün için Adana temsilcisi tekrardan devreye girdi.
Yunus Akgün, Adana Demirspor'da gösterdiği performansla tekrardan Galatasaray'a dönmüştü. Sarı kırmızılılarda beklentilerin altında kalan genç oyuncu yedek kulübesine hapsoldu. Galatasaray'da gelecek sezon forma şansı bulmasının zor olması nedeniyle Adana Demirspor tekrardan devreye girdi.
Yunus Akgün için sarı-kırmızılı yönetim ile görüşmeler yapan Adana Demirspor teknik ekibin vereceği kararı bekliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Yunus Akgün bu sezon 28 resmi maçın 12'sinde ilk 11'de maça başladı. 1 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.