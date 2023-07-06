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Spor

Resmen talip oldular! Süper Lig'de Yunus Akgün sürprizi

Galatasaray alt yapısından yetişen 22 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Yunus Akgün'ün talipleri artmaya devam ediyor. Transfer sezonunun başlamasıyla birlikte yetenekli futbolcu Yunus Akgün'e daha önceden kiralık olarak formasını giydiği Adana Demirspor talip oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi6 Temmuz 2023 Perşembe 11:26 - Güncelleme:
Resmen talip oldular! Süper Lig'de Yunus Akgün sürprizi
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2021-2022 sezonunda Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen Yunus Akgün için Adana temsilcisi tekrardan devreye girdi.

MAVİ ŞİMŞEKLERDE YUNUS AKGÜN MESAİSİ

Yunus Akgün, Adana Demirspor'da gösterdiği performansla tekrardan Galatasaray'a dönmüştü. Sarı kırmızılılarda beklentilerin altında kalan genç oyuncu yedek kulübesine hapsoldu. Galatasaray'da gelecek sezon forma şansı bulmasının zor olması nedeniyle Adana Demirspor tekrardan devreye girdi.

Yunus Akgün için sarı-kırmızılı yönetim ile görüşmeler yapan Adana Demirspor teknik ekibin vereceği kararı bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün bu sezon 28 resmi maçın 12'sinde ilk 11'de maça başladı. 1 gol, 2 asist ile skora katkı sağladı.

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