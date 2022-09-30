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Spor

Resmen Trabzonsporluların ahı tuttu! Andreas Cornelius'un dünyası başına yıkıldı

Andreas Cornelius için Danimarka'da işler yolunda gitmiyor. Yaz aylarında 6 milyon euro bonservisle Trabzonspor'dan Kopenhag'a transfer olan Andreas Cornelius beklentilerin altında kaldı ve kadro dışı bırakıldı. İşte detaylar...

Star Gazetesi30 Eylül 2022 Cuma 20:59 - Güncelleme:
Resmen Trabzonsporluların ahı tuttu! Andreas Cornelius'un dünyası başına yıkıldı
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Yaz aylarında 6 milyon euro bedelle Trabzonspor'dan Kopenhag'a giden Andreas Cornelius için yolun sonu göründü. Performansıyla beklentilerin altında kalan Andreas Cornelius kadro dışı bırakıldı.

ANDREAS CORNELIUS 6 MİLYON EUROYA MAL OLDU

Andreas Cornelius geçen sezon Trabzonspor'daki başarılı performansıyla büyük beğeni toplamış ve bordo-mavili formayla şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Danimarkalı golcü yaz aylarında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Kopenhag'a transfer olmuştu.

YOKLARA OYNADI, KADRO DIŞI BIRAKILDI

Bu sezon Kopenhag formasıyla yalnızca 2 resmi maça çıkan Andreas Cornelius, toplam 180 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda skora etki edemeyerek eleştirilerin hedefi olan 29 yaşındaki golcü kadro dışı bırakıldı.

ANDREAS CORNELIUS, GİDEBİLİR

Kopenhag'da teknik direktör Jacob Neestrup'un kadroda düşünmediği Andreas Cornelius'un geleceği şimdiden tartışma konusu oldu. Danimarkalı takımda yönetim, 29 yaşındaki Danimarkalı golcüyü göndermenin yollarını arıyor.

Star Gazetesi

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