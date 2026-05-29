  • Resmi açıklama bekleniyor! Domenico Tedesco'nun yeni takımını duyurdular
Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco, İtalya Serie A ekibi Bologna'nın yeni teknik direktörü olmaya hazırlanıyor. Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenilirken resmi açıklamanın bugün yapılabileceği öne sürüldü.

BEYZA NUR YILMAZ29 Mayıs 2026 Cuma 11:56 - Güncelleme:
Vincenzo Italiano ile yollarını ayıran Bologna, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor.

Di Marzio'nun duyurduğu habere göre, Bologna, teknik direktör arayışları kapsamında gündemine aldığı Domenico Tedesco'da karar kıldı.

BUGÜN İMZA ATABİLİR

Bologna ve Tedesco arasında görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde sonuç alınması halinde 40 yaşındaki teknik adam için prosedürün bugün (Cuma) tamamlanabileceği öne sürüldü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de geride kalan sezonda 45 maçta takımın başında sahaya çıkan 40 yaşındaki Tedesco, 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

