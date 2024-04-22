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Spor

Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor, Denis Dragus'ta sona yakın

Bir süredir Trabzonspor'un gündeminde olan Denis Dragus için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bordo mavili ekibin Denis Dragus transferi için oyuncu ve kulübü Standard Liege ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar...

22 Nisan 2024 Pazartesi 10:41 - Güncelleme:
Resmi açıklama bekleniyor! Trabzonspor, Denis Dragus'ta sona yakın
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor atağa kalktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; bordo mavili ekibin, Denis Dragus transferi için oyuncu ve kulübü Standard Liege ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Haberde transferin resmi işlemlerin ardından duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

Sezonu Gaziantep FK'da kiralık olarak geçiren Draguş, sezon sonunda Belçika ekibine geri dönecek.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

34 yaşındaki golcü futbolcu, Gaziantep FK formasıyla 31 maça çıktı ve 11 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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