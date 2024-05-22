UEFA İcra Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Konferans Ligi finallerinin İstanbul'da oynanacağını açıkladı.

Servet Yardımcı'nın da katıldığı UEFA İcra Kurulu toplantısı, İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

2005 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi Finali, 2009 yılında UEFA Kupası Finali, 2013 yılında U20 Dünya Kupası ve 2019 yılında UEFA Süper Kupa'nın ardından Türkiye, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ne de başarıyla ev sahipliği yaptıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun yoğun çalışmaları sonucu 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2032) da İtalya ile birlikte ev sahipliği yapma hakkı kazanmıştı.

2026 UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİ VE 2027 UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ FİNALİ BEŞİKTAŞ PARK'TA



Organizasyon gücü, modern stadyumları, ulaşım imkanları, konaklama kalitesi ve kapasitesi ile önemli futbol organizasyonlarına ev sahipliği yapma hakkı kazanan Türkiye, Türkiye Futbol Federasyonu'nun temasları sonucu bu kez de 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne Beşiktaş Park'ta ev sahipliği yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2026 UEFA Avrupa Ligi Finali ve 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'nin oynanması için UEFA'ya önerilen Beşiktaş Park, bugün Dublin'de yapılan UEFA Yönetim Kurulu Toplantısı'nın sonucunda bu iki final müsabakasına da ev sahipliği yapma hakkı hazandı.

ANKARA'DAKİ İLK UEFA FİNAL ORGANİZASYONU İÇİN BAŞVURU KARARI ALINDI



Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ilgili paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) sonrasında UEFA'ya, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapması için inşaası devam eden Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili başvuru yapılması kararı alındı. UEFA'nın onay vermesi durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali, Yeni Ankara Stadyumu'nda yapılacak. Böylece süreçlerin tamamlanması halinde başkent Ankara ilk kez bir UEFA final organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Yeni Ankara Stadyumu ile ilgili süreçlerin tamamlanmaması durumunda ise 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finali de planlandığı gibi yine Beşiktaş Park'ta oynanacak.