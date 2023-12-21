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Spor

Resmi açıklama geldi! Galatasaray taraftarı derbide Kadıköy'de olacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini sarı kırmızılı taraftarlar da tribünden takip edebilecek. İşte detaylar...

IHA21 Aralık 2023 Perşembe 13:07 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Galatasaray taraftarı derbide Kadıköy'de olacak
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İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'na toplu olarak giriş yapabilecektir" denildi.

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