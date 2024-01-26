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Spor

Resmi açıklama geldi! Tuchel, Sacha Boey transferi için konuştu

Galatasaray'da son günlerde en çok merak edilen durum olan Sacha Boey transferi için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bayern Münih'in teknik direktör Thomas Tuchel, Fransız sağ bekin transferi konusunda açıklamada bulundu.

26 Ocak 2024 Cuma 14:59 - Güncelleme:
Resmi açıklama geldi! Tuchel, Sacha Boey transferi için konuştu
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Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey için önemli bir gelişme yaşandı. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor maçı kadrosunda olmayan Sacha Boey için Bayern Münih ile transfer görüşmelerinin başladığı ve devam ettiği ortaya çıktı. 23 yaşındaki sağ bekin menajeri İstanbul'a geldi ve transfer görüşmelerine katıldı. Bayern Münih, başarılı sağ bek oyuncusu için Galatasaray'la transfer görüşmelerine bugün de devam etti.

ADIM ADIM ANLAŞMAYA DOĞRU

İlk olarak Galatasaray, Bayern Münih'ten Sacha Boey için gelen 15 milyon euro ve bonus teklifini kabul etmedi. Sonrasında Galatasaray, Bayern Münih'ten bonservis bedelinin yanı sıra Noussair Mazraoui'yi istedi. Ancak Alman ekibi bu takas teklifini reddetti. Bunun üzerine Bayern Münih yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çaldı.

Bayern Münih, Sacha Boey için yaptığı teklifini 25+5 milyon euro civarında bonus olarak güncelledi. 30 milyon euro + bonuslar talep eden Galatasaray ile Bayern Münih arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Sacha Boey'i 1 milyon euro'ya alan Galatasaray, transfer kârının yüzde 15'ini eski kulübü Rennes'e gönderecek.

BOEY, BAYERN İLE 4.5 YILLIK ANLAŞTI

Öte yandan Sacha Boey, Bayern Münih ile 4.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Boey, 3 milyon euro'nun üzerinde ücret alacak.

THOMAS TUCHEL'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan basın toplantısında konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel, "Sacha Boey'in bugün bizim oyuncumuz olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Sacha Boey, bu sezon Galatasaray'da 31 maça çıkarken 2 kez gol sevinci yaşadı.

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