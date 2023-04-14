Resmi açıklama geldi! Uğurcan Çakır transferi sonunda bitti

Trabzonspor'da uzun yıllar sonrası gelen şampiyonluğun mimarı olan Uğurcan Çakır bu sezon eleştirileri üzerine çekti. Trabzonspor'un ligdeki durumu ve Uğurcan Çakır'ın sezon başından bu yana istikrarsız bir performans sergilemesi sezon sonunda Trabzonspor'dan ayrılacağı iddialarını beraberinde getirdi.

UĞURCAN ÇAKIR İÇİN GALATASARAY İDDİALARI

Avrupa hayalini her fırsatta dile getiren Uğurcan Çakır için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Karadeniz Gazatesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a teklifte bulunduğu iddia edilmişti.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Transfer iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşan Uğurcan Çakır, "Avrupa hayalim tabi ki her zaman var. Ama sözleşmeyi yeni uzattıktan sonra 'Gitmek istiyor' gibi şeyler söylüyorlar. Gitmek istesem sözleşme imzalamam. Birçok kez teklifler geldi ki başkanlarımız da biliyor. Bunlara sadece gülüp geçiyorum. Ben Trabzonsporluyum." diyerek gitmek gibi bir düşüncesi olmadığını söyledi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla 37 resmi maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 52 gol görürken 15 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.