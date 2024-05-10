Süper Lig şampiyonluğu için büyük avantaj yakalayan Galatasaray gelecek sezonun Transfer çalışmalarına da başladı. Bu bağlamda Galatasaray'ın gündemine gurbetçi futbolcu girdi.

GALATASARAY'DA ATAKAN KARAZOR SESLERİ

Sabah'ın haberine göre Galatasaray Atakan Karazor için nabız yokluyor. Son dönemdeki performansıyla dikkat çeken 1.91 boyundaki ön libero, Transfermarkt verilerine göre piyasa değerini son 1 yılda 2.5 katına çıkarmış durumda.

Stuttgart ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Atakan Karazor'un Kerem Demirbay, Kaan Ayhan ve Derrick Köhn'ün menajerlik şirketiyle çalıştığı hatırlatıldı.

RESMİ TEKLİFE HAZIRLANIYOR

Atakan Karazor'u gelecek sezon renklerine bağlamak isteyen Galatasaray'ın Stuttgart'a resmi teklifini yapmaya hazırlandığı vurgulandı.

Sağ ayağını kullanan Karazor, ön liberonun yanı sıra stoper bölgesinde de görev alıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Bundesliga ve Almanya Kupası'nda toplam 35 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2923 dakika sahada kaldı.