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Spor

Rey Manaj: Bu maç benim için çok önemliydi

Sivasspor'da futbolcular Rey Manaj ve Fode Koita, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

23 Nisan 2024 Salı 00:57 - Güncelleme:
Rey Manaj: Bu maç benim için çok önemliydi
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Sivasspor'da Rey Manaj, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Manaj, "Bu maç benim için çok önemliydi, ailem yurt dışından geldi. Gol atmam çok önemliydi. Sivas benim ailem gibi oldu. Son 3 maçta 7 puan aldık. Çok mutluyuz. Transfer konusunu konuşmuyorum. Maçlara odaklanmış durumdayım. Sezon sonunda konuşuruz." dedi.

Sivasspor'da Fode Koita ise Fenerbahçe maçının ardından, "Maçın ilk yarısında pozisyon yaratamadık. Fenerbahçe çok daha fazla pozisyon yarattı. İkinci yarıda biz de pozisyon ürettik, rakibe şans vermedik. Şansları değerlendirdik. Buradan beraberlikle ayrılıyoruz." diye konuştu.

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