Reyes yüzde 90 Tigres’te
FENER’DE gözden çıkartılan isimlerden Diego Reyes’in ülkesine döneceği açıklandı.
- Star
Meksika basınında yer alan haberlere göre geçen sezonu Leganes’te kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncu için iki Meksika kulübü arasında çekişme yaşanıyor. Ancak Reyes’in yüzde 90 ihtimalle tercih edeceği kulübün Tigres olduğu belirtiliyor. Club Americana’ya ise yüzde 10 şans veriliyor.
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