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Ricardo Quaresma alacakları sebebiyle Beşiktaş'a ihtar gönderdi

Beşiktaş’tan 4 aydır maaş alamayan Ricardo Quaresma, Siyah-Beyazlılara ihtar gönderdi.

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Ricardo Quaresma, Şubat ayından beri maaş alamadığı için Beşiktaş’a avukatı aracılığıyla ihtar gönderdi. Portekizli yıldız, yaklaşık 1 milyon euroluk alacağının ödenmesi için kulübe yarına kadar süre verdi. Kulüp, bu tarihe kadar ödeyemezse 1 hafta daha ek süre tanınacak. 35 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Abdullah Avcı, Quaresma’yı takımda istemiyor.

(Akşam)

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