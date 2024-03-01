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Spor

Richarlison'dan Tottenham'a kötü haber!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

1 Mart 2024 Cuma 20:24 - Güncelleme:
Richarlison'dan Tottenham'a kötü haber!
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İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham forması giyen Brezilyalı forvet Richarlison, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Takımın teknik direktörü Ange Postecoglou, yarın karşılaşacakları Crystal Palace maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, "Richarlison üç ila dört hafta sahalardan uzak kalacak. Son maçta dizinden sakatlandı." dedi.

Premier Lig'de 47 puanla 5. sırada bulunan Tottenham'ın 26 yaşındaki golcü oyuncusu, ligde bu sezon 22 maçta forma giyerken 10 gol atma başarısı gösterdi.

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