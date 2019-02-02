Rıdvan Dilmen: Beşiktaş'ın yeni hocası Sergen Yalçın olur
Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın önümüzdeki dönemde Beşiktaş'ın başına geçeceğini iddia etti.
Rıdvan Dilmen, 1-1 biten Alanyaspor - Galatasaray maçı sonrasında değerlendirmelerde bulunurken, Sergen Yalçın'ın iyi bir teknik adam olduğunu vurguladı.
Dilmen, Sergen Yalçın'a zaman verilmesi gerektiğini söylerken, "Türkiye'de bir Sergen Yalçın gerçeği var, yeter ki uzun vadeli olsun. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, dönüp dolaşıp bu antrenörler konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın bir gün Sergen Yalçın'ı takımın başına getireceğini belirtirken, "Beşiktaş, Şenol Güneş için 3 sene daha sözleşme önerdiğini açıklamıştı ama Şenol hocam teklif almadığını söyledi. Bir gün Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başına gelecek. Bazıları ölümden korkmuyor, gol yemekten korkuyor. Sergen Yalçın'ın farkı burada" diye konuştu.
(Sporx)
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