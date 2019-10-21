"Organize yediği gol yok"

"Fenerbahçe'nin 3-4 yıldır süregelen bir durumu var. Bugün kalesine gelen şut 0. Kaleci çamaşır asıyor, rakip hiç yoktan oyuna ortak oluyor. Fenerbahçe'nin organize yediği gol neredeyse yok Fenerbahçe'nin. Genelde bireysel gol yiyor."

"Muriqi 12 kişi oynatan bir oyuncu"

"90+4, bir uzun top atıldı, tek sarılı oyuncu var, 3 yeşilli oyuncu var, top orada kaldı. Muriqi, Jardel gibi değil, öyle verirsin, atar tipi değil ama adeta 12 kişi oynatan bir oyuncu."