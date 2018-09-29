Rıdvan Dilmen: Quaresma'nın attığı golü Ronaldo atamaz

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ZEMİN TARTIŞMASINA SON"

"Beşiktaş'ın sahasında 26 gün boyunca maç olmayacak. Bu büyük avantaj, bu zemin tartışmalarına artık son verilebilir."

"1 AYDA UZAYA GİDİLİYOR"

"İçerideki bir sonraki maç için 1 aya yakın bir dönem var, uzaya üç kere gidip geliyorlar o dönemde. Beşiktaş bu zemin problemini çözsün. Hem Beşiktaş, hem de oyuncular için bu önemli."

"LOVE'A AİT OLABİLİRDİ"

"Bu komik vuruş, çarpma ancak Vagner Love'a ait olabilir. Öldürücü koşusunu yaptı, kötü de vurmadı ama kaleci çıkardı. Sonra döndü, çarptı. Tecrübe golü değil bu. Bu sadece gol."

"LİGDE ATAN OLMAZ"

"Quaresma'nın golünü Oğuz Çetin ve belki Ümit Özat atardı. Ayağının dışıyla bu golü atmak kolay değil. Türkiye'de aktif oyuncular arasında, Quaresma'nın golünü atan çıkmaz."

"RONALDO BİLE ATAMAZ"

"Quaresma'nın attığı golü Ronaldo atamaz, o vuruşu yapamaz."

"DEPLASMANDA OYNAYABİLİRDİ"

"Beşiktaş'ın Kayserispor maçını deplasmanda oynama isteği saçma değildi, 1 maçlık değerlendirilebilirdi."

"EN TAKDİR ETTİĞİM ATİBA"

"En takdir ettiğim oyuncu, Atiba. 35,5 yaşına gelmiş bir oyuncunun art arda 2 maçı bitirmesi, müthiş bir olay."

"BABEL BEKLENENİ VEREMEDİ"

"Beşiktaş'ta bugün bekleneni veremeyen bir oyuncu vardı, Babel. Sebebi Caner. Destek gelmeyince kolay marke ediliyor. Arkadan Caner ya da Adriano gelince, Babel demarke vaziyette kalıyordu. Bu çok önemli."

"ÇEKİLEN BİR POZİSYON VAR"

"Umut Bulut'un çekildiği bir pozisyon var, hakem atladı. VAR ile görülebilirdi."

"HAKEMLER VAR'A GİTMELİ"

"Hakemlerimizin pozisyonlarda en azından VAR'a gitmesi lazım. Gökhan ile ilgili golden önce VAR'a gitti ve el kararı vermedi, doğru karar."

ŞENOL GÜNEŞ, FATİH TERİM...

"Şenol hoca, 'Getirin oyuncuyu, ben oynatayım' diyor. Fatih hoca ise, 'Kadroyu ben yaparım' diyor. Fatih hoca yönetim kurulu kararıyla oyuncu almaz, Şenol hoca ise 'Ümraniye'nin patronuyum, getirin oynatayım' diyor."

"ÖNDEKİLERİN ARKAYA İHTİYACI VAR"

"Arkadaki oyuncuların öndeki oyunculara ne kadar ihtiyacı varsa, öndeki oyuncuların da arkadakilere ihtiyacı var. Bu maçın teknik olarak en kritik göze batan noktası buydu."

"ŞENOL HOCA EN AZ 2 YIL DAHA..."

"Beşiktaş taraftarı Şenol hocanın kalmasını ister, Fikret beyin de isteyeceğini düşünüyorum. Şenol hocanın en az 2 yıl daha kalacağını düşünüyorum ama milli takıma da mesaj gönderdiğini gördük."

"JARDEL'İN BAŞKA VERSİYONU"

"Vagner Love 20 maç devam etsin, en az 12 gol atar. Jardel'in başka versiyonu, daha hareketlisi. Jardel daha golcü tabii. Attığı golde vuruşu bilerek yaptıysa, futbol oynamasın, başka bir şey oynasın."

"EN İYİSİ QUARESMA"

"Sahanın en iyisini Quaresma olarak görüyorum"

"BEN TARAFIM"

"İnsanları aptal yerine koymamak lazım. Ben tarafım. Çocukluğumda hayal kurmuşum, Fenerbahçe'de oynamışım, menajerlik, teknik direktörlük yapmışım. Önemli olan objektif olabilmek. Mümkün olduğu kadar gördüğümüzü söylemeye çalışıyoruz. Tarafsız olamayız."