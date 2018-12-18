Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a transfer mesajı! '3-4 oyuncu bulup getirin, FFP önemli değil'

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yapılması gereken transferlerle ilgili mesaj verdi.

Devre arasında Ali Koç'un devreye girmesi gerektiğini söyleyen Dilmen, "Fenerbahçe'ye yakışan 3-4 oyuncuyu alıp getireceksin. UEFA kriterleri falan anlamam. Ali Bey dışında başka bir başkan bu tabloda duramazdı. Ali Bey, milyonlarca para verdi kulübe. Ali Koç olmak kolay olmuyor" ifadelerini kullandı.

Transfer yapılması gereken pozisyonları veren yorumcu, "Önce iki tane orta saha alacaksın. Oyunun iki yönünü oynayacak bir oyuncu olacak. Elif şu an her maç oynuyor ama ancak 26 yaşında oynar Fenerbahçe'de. Keşke bir de sol tarafa alınsa. Taraftarlar forvet isteyecektir tabii. Slimani'ye bakıyorum, isteği iyi de gol vuruşları iyi değil. Sağ tarafa Trezeguet gibi bir futbolcu bulursan al. Yoksa alma. Asıl önemlisi iki tane orta saha ve taş gibi bir stoper. Acil bu 3 transfer lazım" dedi.

(Sporx)