Rıdvan Dilmen'den Michael Frey sözleri: Onda deli kuvveti var

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı Lacivertliler taraftarlarının da büyük desteği ile Akdeniz temsilcisini 2-0'lık skorla yendi. Bu sonuçla ligde Fenerbahçe 6 maç sonra galibiyet ile sahadan ayrılarak rahat bir nefes aldı.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

''Koeman, Isla'dan o bölgede vazgeçmesin. 10 numara top oynadı. Yerini bulmuş.''

''Fenerbahçe'nin 1,5 yıldır beyni yoktu, beyinsiz oynuyordu Fenerbahçe... Beyin kenardaymış, şimdi beyni soktu oyuna tıkır tıkır oynuyor. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında olur mu? Olmaz. Bugün de kazansa, haftaya da kazansa olmaz."

"Koeman ile ilgili düşüncelerimiz pozitif. 45 dakika boyunca rakibe pozisyon yok. Bu teknik direktörün ve ekibinin bir başarısı."

''Keyifli bir maç oluyor. Çok mu kaliteli? Değil. Fenerbahçe'nin fizik olarak da durumu kötü değil. Galatasaray'dan falan iyiler...''

"Günümüzde bu kadar ofansif oyuncuyla oynamak kolay değil. Perşembe günü oynadığı kadrodan da rotasyon yapmadı, Isla oynadı sadece."

İşte Dilmen'in maç sonuc açıklamaları:

''Koeman şu anda başarılıdır. Şu andaki teknik direktörü çok yargılamak doğru değil. Başarılı mı? Başarılı. Kazanıyor.''

''Eğer Koeman bu formatta devam edecekse, Fenerbahçe'nin ilk 4 şansı olmaz. Hayır, yarın bugün orta sahayı düşünecek olursa ilk 4'e girer.''

''Frey'in bir deli kuvveti var. Öndeki dörtlüden orta saha oyuncularına en çok yardımcı olan oyuncu Frey...''

''Fenerbahçe böyle 4-2-4 ile sezonu bitiremez çünkü herkes Alanya değil...''