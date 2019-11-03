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Rıdvan Dilmen'den olay Falcao iddiası

Rıdvan Dilmen, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Falcao'nun transferinde çok istekli olmadığını söyledi.

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Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Radamel Falcao için çarpıcı bir iddia ortaya attı.
 
"DOĞRU YATIRIM OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜ"
 
Terim'in Falcao transferine olumlu bakmadığını vurgulayan Dilmen, "Fatih hocanın Falcao'yu çok istediğini düşünmüyorum. Bu yatırımın doğru bir yatırım olmadığını düşünüyordu" dedi.
 
"OYUNCULARIN MUTLU OLMASINI İSTERLER"
 
Rıdvan Dilmen sözlerini, "Teknik direktörler, oyuncularının önce mutlu olmasını isterler ekonomik olarak. Beşiktaş'ın ve birkaç kulübün genel problemi bu. Ahmet Nur Çebi gelir gelmez 10 milyon TL para dağıtmış." ifadeleriyle tamamladı.

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