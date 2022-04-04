Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezon boyunca kaçırdığı gollerin yanı sıra Trabzonspor maçında kullandığı penaltı atışını da gole çeviremeyen Michy Batshuayi, siyah beyazlı taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

TRT Spor'da yayımlanan "%100 Futbol" programında konuşan eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Belçikalı golcüden övgüyle bahsetti.

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"BATSHUAYI'Yİ FENERBAHÇE'DE GÖRMEK İSTERİM"

Batshuayi'nin kötü bir oyuncu olmadığını belirten Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Batshuayi sokak kedisi gibi. Hep gol arıyor. Çıkarken su şişelerini tekmeledi penaltıyı kaçırdığı için. Ben bu tarz oyuncuları severim. Değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta kalmayacaksa da Fenerbahçe'de oynamasını isterim."