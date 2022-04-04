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Spor

Rıdvan Dilmen'den sürpriz çıkış! ''Batshuayi Fenerbahçe'ye gelsin''

Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle siyah beyazlı taraftarlara saç baş yolduran Michy Batshuayi için futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'den sürpriz bir açıklama geldi.

4 Nisan 2022 Pazartesi 11:43 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 11:43
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Beşiktaş'ın sezon başında Chelsea'den büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezon boyunca kaçırdığı gollerin yanı sıra Trabzonspor maçında kullandığı penaltı atışını da gole çeviremeyen Michy Batshuayi, siyah beyazlı taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

TRT Spor'da yayımlanan "%100 Futbol" programında konuşan eski futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Belçikalı golcüden övgüyle bahsetti.

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"BATSHUAYI'Yİ FENERBAHÇE'DE GÖRMEK İSTERİM"

Batshuayi'nin kötü bir oyuncu olmadığını belirten Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Batshuayi sokak kedisi gibi. Hep gol arıyor. Çıkarken su şişelerini tekmeledi penaltıyı kaçırdığı için. Ben bu tarz oyuncuları severim. Değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta kalmayacaksa da Fenerbahçe'de oynamasını isterim."

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