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Spor

Rıdvan Koçak Altınordu yolunda

Transfer çalışmalarını sürdüren Altınordu, Menemenspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki sağ bek Rıdvan Koçak'ı kadrosuna katmak üzere.

DHA2 Eylül 2021 Perşembe 10:52 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 10:52
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TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak milli maç arasında düşme hattında giren Altınordu, dış transferde 5'inci imzayı sağ bek Rıdvan Koçak'a attırmaya hazırlanıyor. Son 1.5 sezonda Menemenspor'da görev yapan 32 yaşındaki savunma oyuncusunun kırmızı-lacivertli kulüple prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Orduspor'da profesyonel olan Rıdvan, ardından Körfezspor, İskenderunspor, Ünyespor, Adana Demirspor, Kahramanmaraşspor, Gümüşhanespor, Ankara Keçiörengücü ve Bandırmaspor'da da görev aldı. İzmir temsilcisi daha önce dış transferde Ali Dere, Anıl Arıcıoğlu, Kürşad Sürmeli ve Volkan Fındıklı ile anlaşma sağlamıştı.

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