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Spor

Rıdvan Yılmaz açıkladı! İşte gitmek istediği kulüp

Rıdvan Yılmaz'ın Torino'ya transferiyle ilgili bir son dakika gelişmesi meydana geldi. İtalyan kulübü, Beşiktaş'a önerdiği bonservis bedelinde artışa giderken, Rıdvan Yılmaz da transferiyle ilgili bir açıklama yaptı ve 'Torino'ya gitmek istiyorum' dedi.

8 Haziran 2022 Çarşamba 10:59 - Güncelleme:
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Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile transfer görüşmelerini sürdüren Torino'dan yeni bir hamle geldi.

TORİNO'DAN RIDVAN YILMAZ İÇİN 5 MİLYON AVRO

İtalyan takımı Beşiktaş'a daha önce yaptığı 3.5 milyon avroluk teklifi 5 milyon avroya çıkardı. Siyah beyazlı yönetim ise Rıdvan Yılmaz için 7 milyon avroluk bonservis bedelinde ısrarcı.

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RIDVAN YILMAZ: TORİNO'YA GİTMEK İSTİYORUM

İtalya'nın Torino merkezli Tuttosport Gazetesi'nin haberine göre; Rıdvan Yılmaz da transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç sol bek, "Torino'ya gitmek istiyorum, bunu kariyerim için bir dönüm noktası olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

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33 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta Beşiktaş formasını giydi ve 3 gol attı, 4 kez de asist yaptı.

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