Rıdvan Yılmaz açıkladı! İşte gitmek istediği kulüp

Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile transfer görüşmelerini sürdüren Torino'dan yeni bir hamle geldi.
İtalyan takımı Beşiktaş'a daha önce yaptığı 3.5 milyon avroluk teklifi 5 milyon avroya çıkardı. Siyah beyazlı yönetim ise Rıdvan Yılmaz için 7 milyon avroluk bonservis bedelinde ısrarcı.
İtalya'nın Torino merkezli Tuttosport Gazetesi'nin haberine göre; Rıdvan Yılmaz da transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç sol bek, "Torino'ya gitmek istiyorum, bunu kariyerim için bir dönüm noktası olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.
21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta Beşiktaş formasını giydi ve 3 gol attı, 4 kez de asist yaptı.