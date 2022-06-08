Rıdvan Yılmaz açıkladı! İşte gitmek istediği kulüp

Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile transfer görüşmelerini sürdüren Torino'dan yeni bir hamle geldi.

TORİNO'DAN RIDVAN YILMAZ İÇİN 5 MİLYON AVRO

İtalyan takımı Beşiktaş'a daha önce yaptığı 3.5 milyon avroluk teklifi 5 milyon avroya çıkardı. Siyah beyazlı yönetim ise Rıdvan Yılmaz için 7 milyon avroluk bonservis bedelinde ısrarcı.

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RIDVAN YILMAZ: TORİNO'YA GİTMEK İSTİYORUM

İtalya'nın Torino merkezli Tuttosport Gazetesi'nin haberine göre; Rıdvan Yılmaz da transferiyle ilgili bir açıklama yaptı. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç sol bek, "Torino'ya gitmek istiyorum, bunu kariyerim için bir dönüm noktası olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

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33 MAÇTA 3 GOL, 4 ASİST

21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta Beşiktaş formasını giydi ve 3 gol attı, 4 kez de asist yaptı.