Beşiktaş, altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz için Rangers ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı takımda Rıdvan'dan sonra bir ismin daha İskoç ekibine transfer olması gündeme geldi. Rangers'ın sıradaki hedefinin Kartal Kayra Yılmaz olduğu iddia edildi.

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RANGERS, KARTAL KAYRA'YI İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Rangerslı yetkililerin 21 yaşındaki önlibero ile ilk teması kurduğu, Beşiktaş yönetimi ile de masaya oturacağı öğrenildi. Piyasa değeri 1 milyon avro civarında olan 1.78 boyundaki futbolcu için Rangers'ın nasıl bir teklif yapacağı henüz bilinmiyor.

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SÖZLEŞMESİ VE GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Kartal Kayra'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon avro. 21 yaşındaki futbolcu 10 numarada da görev alabiliyor. Kartal, geçtiğimiz sezon 32 maça çıktı 1 gol ve 7 asist üretti.