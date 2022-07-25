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Spor

Rıdvan Yılmaz'dan sonra Rangers'a bir Beşiktaşlı daha

Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz'ı transfer eden Rangers, şimdi de Kartal Kayra Yılmaz'ın peşinde. İskoç kulübünün, Kartal Kayra Yılmaz ile ilk teması kurduğu ve Beşiktaş'la da transfer görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

Sabah25 Temmuz 2022 Pazartesi 11:30 - Güncelleme:
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Beşiktaş, altyapıdan yetişen Rıdvan Yılmaz için Rangers ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlı takımda Rıdvan'dan sonra bir ismin daha İskoç ekibine transfer olması gündeme geldi. Rangers'ın sıradaki hedefinin Kartal Kayra Yılmaz olduğu iddia edildi.

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RANGERS, KARTAL KAYRA'YI İSTİYOR

Sabah'ın haberine göre; Rangerslı yetkililerin 21 yaşındaki önlibero ile ilk teması kurduğu, Beşiktaş yönetimi ile de masaya oturacağı öğrenildi. Piyasa değeri 1 milyon avro civarında olan 1.78 boyundaki futbolcu için Rangers'ın nasıl bir teklif yapacağı henüz bilinmiyor.

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Geçen sezonu Ümraniyespor'da kiralık olarak geçiren Kartal Kayra'nın Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 1 milyon avro. 21 yaşındaki futbolcu 10 numarada da görev alabiliyor. Kartal, geçtiğimiz sezon 32 maça çıktı 1 gol ve 7 asist üretti.

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