Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çıkan Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan talipler çıktı. Tecrübeli sol bek için Torino ve Eintracht Frankfurt devreye girdi. Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın talep ettiği rakam belli oldu.
Siyah-beyazlıların Rıdvan Yılmaz için transfer teklifi yapan Bundesliga ekibinden 7 milyon avro istediği öğrenildi. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın ekstra olarak sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği vurgulandı.
Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin avro olarak gösteriliyor. Rıdvan Yılmaz daha önce 6 kez A Milli Takım forması giydi.
Siyah-beyazlılarda bu sezon forma yarışında üstünlük kuran 21 yaşındaki sol bek toplamda 33 müsabakada oynadı. Tecrübeli sol bek rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Rıdvan Yılmaz takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı.