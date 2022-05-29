Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çıkan Rıdvan Yılmaz'a Avrupa'dan talipler çıktı. Tecrübeli sol bek için Torino ve Eintracht Frankfurt devreye girdi. Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'ın talep ettiği rakam belli oldu.

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7 MİLYON AVRO VE YÜZDE 20 PAY

Siyah-beyazlıların Rıdvan Yılmaz için transfer teklifi yapan Bundesliga ekibinden 7 milyon avro istediği öğrenildi. Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Beşiktaş'ın ekstra olarak sonraki satıştan yüzde 20 pay talep ettiği vurgulandı.

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SÖZLEŞMESİ 1 YIL SONRA BİTECEK

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz'ın siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon 500 bin avro olarak gösteriliyor. Rıdvan Yılmaz daha önce 6 kez A Milli Takım forması giydi.

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3 GOL VE 4 ASİST ÜRETTİ

Siyah-beyazlılarda bu sezon forma yarışında üstünlük kuran 21 yaşındaki sol bek toplamda 33 müsabakada oynadı. Tecrübeli sol bek rakip fileleri 3 kez havalandırdı. Rıdvan Yılmaz takım arkadaşlarına da 4 asist yaptı.