Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi zora girdi. Alman basınında çıkan haberlere göre; genç sol bekin Frankfurt'a neredeyse kesinleşmiş olarak görülen transferi büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek.

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TRANSFERİ KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Hem Türk hem de Alman medyasında 21 yaşındaki sol bekin Eintracht Frankfurt'a imza atmasının kesin olduğu ifade ediliyordu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde transferin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı.

ÖDEME PLANI ANLAŞMAZLIĞI TRANSFERİ ÇIKMAZA SOKTU

Beşiktaş ve Frankfurt'un ödeme planı üzerinde anlaşamadığı ve görüşmelerin şu anda durduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim, Rıdvan için 4 milyon avro bonservis bedeli, 2,5 milyon avro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etmişti.

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GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLAMASI OLASI DEĞİL

Ödeme planı konusunda anlaşamayan iki kulübün transferi olumlu sonuçlandırmak bir yana dursun, görüşmelere yeniden başlamalarının bile pek olası görünmediği iddia edildi. Bu nedenle Rıdvan Yılmaz'ın önümüzdeki sezon da siyah beyazlı takımda forma giymeye devam edeceği belirtildi.

Star Gazetesi