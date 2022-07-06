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  • Rıdvan Yılmaz'ın transferinde şaşırtan gelişme! İmza atması beklenirken...
Spor

Rıdvan Yılmaz'ın transferinde şaşırtan gelişme! İmza atması beklenirken...

Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'tan Eintracht Frankfurt'a transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak iki kulüp arasında ödeme planı konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle müzakereler durdu ve görüşmelerin yeniden başlaması da pek olası değil.

Star Gazetesi6 Temmuz 2022 Çarşamba 11:14 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt'a transferi zora girdi. Alman basınında çıkan haberlere göre; genç sol bekin Frankfurt'a neredeyse kesinleşmiş olarak görülen transferi büyük ihtimalle gerçekleşmeyecek.

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TRANSFERİ KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Hem Türk hem de Alman medyasında 21 yaşındaki sol bekin Eintracht Frankfurt'a imza atmasının kesin olduğu ifade ediliyordu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de geçtiğimiz günlerde transferin birkaç gün içerisinde tamamlanacağını açıklamıştı.

ÖDEME PLANI ANLAŞMAZLIĞI TRANSFERİ ÇIKMAZA SOKTU

Beşiktaş ve Frankfurt'un ödeme planı üzerinde anlaşamadığı ve görüşmelerin şu anda durduğu öğrenildi. Siyah beyazlı yönetim, Rıdvan için 4 milyon avro bonservis bedeli, 2,5 milyon avro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etmişti.

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GÖRÜŞMELERİN YENİDEN BAŞLAMASI OLASI DEĞİL

Ödeme planı konusunda anlaşamayan iki kulübün transferi olumlu sonuçlandırmak bir yana dursun, görüşmelere yeniden başlamalarının bile pek olası görünmediği iddia edildi. Bu nedenle Rıdvan Yılmaz'ın önümüzdeki sezon da siyah beyazlı takımda forma giymeye devam edeceği belirtildi.

Star Gazetesi

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