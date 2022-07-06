Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta sahaya verilmişti. Listede birçok isim bulunurken, İspanya ve İngiltere basınından bomba bir haber geldi. Everton'la mukavelesini tamamlayan ve boşa çıkan Gylfi Sigurdsson'la Sarı-Kırmızılılar'ın senelik 2 milyon avro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı yazıldı. 10 numara oynayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Galatasaray kampına katılacağı belirtildi.
Akşam'ın haberine göre; İzlandalı yıldız boşa çıktığı için bonservis bedeli ödenmeyecek. 10 numara mevkisi dışında sol kanat ve ön liberoda da görev yapabilen 1.86 boyundaki futbolcu, İzlanda Milli Takımı'nda 78 karşılaşmaya çıkarken 25 gol kaydetti.
İzlandalı futbolcu, 2017 yılında 49.5 milyon avro karşılığında Swansea'den Everton'a transfer olmuştu. Mücadeleci yapısı ile tanınan Sigurdsson'un farklı bir maceraya atılmak için Galatasaray'ı seçtiği yazıldı.