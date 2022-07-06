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Spor

Galatasaray'ın yeni 10 numarası Gylfi Sigurdsson

10 numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Talisca ve Joao Pedro ile görüşmelerinden sonuç alamayınca Everton'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan İzlandalı Gylfi Sigurdsson ile anlaşmaya vardı.

Akşam6 Temmuz 2022 Çarşamba 09:11 - Güncelleme:
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Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta sahaya verilmişti. Listede birçok isim bulunurken, İspanya ve İngiltere basınından bomba bir haber geldi. Everton'la mukavelesini tamamlayan ve boşa çıkan Gylfi Sigurdsson'la Sarı-Kırmızılılar'ın senelik 2 milyon avro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı yazıldı. 10 numara oynayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Galatasaray kampına katılacağı belirtildi.

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EN AZ 2 TAKVİYE DAHA

Akşam'ın haberine göre; İzlandalı yıldız boşa çıktığı için bonservis bedeli ödenmeyecek. 10 numara mevkisi dışında sol kanat ve ön liberoda da görev yapabilen 1.86 boyundaki futbolcu, İzlanda Milli Takımı'nda 78 karşılaşmaya çıkarken 25 gol kaydetti.

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Skorer kimliği dışında yaptığı asistlerle de tanınan Sigurdsson'un fırsat transferi olarak görüldüğü kaydedildi. Aslan'da orta alan takviyelerinin devam etmesi bekleniyor. Cim-Bom'da bu bölgeye en az 2 takviye daha yapılacak.

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İMZA PARASI BELLİ DEĞİL

İzlandalı futbolcu, 2017 yılında 49.5 milyon avro karşılığında Swansea'den Everton'a transfer olmuştu. Mücadeleci yapısı ile tanınan Sigurdsson'un farklı bir maceraya atılmak için Galatasaray'ı seçtiği yazıldı.

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Önümüzdeki sezon çok güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Sarı-Kırmızılılar'da tecrübeli futbolcu için imza parası da verileceği öğrenildi. Ancak bu rakam şu an için netlik kazanmadı. Okan Buruk'un tecrübeli oyuncuyu özellikle istediği öğrenildi.

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