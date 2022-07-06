Transferde çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da öncelik orta sahaya verilmişti. Listede birçok isim bulunurken, İspanya ve İngiltere basınından bomba bir haber geldi. Everton'la mukavelesini tamamlayan ve boşa çıkan Gylfi Sigurdsson'la Sarı-Kırmızılılar'ın senelik 2 milyon avro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı yazıldı. 10 numara oynayan 32 yaşındaki tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Galatasaray kampına katılacağı belirtildi.

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EN AZ 2 TAKVİYE DAHA

Akşam'ın haberine göre; İzlandalı yıldız boşa çıktığı için bonservis bedeli ödenmeyecek. 10 numara mevkisi dışında sol kanat ve ön liberoda da görev yapabilen 1.86 boyundaki futbolcu, İzlanda Milli Takımı'nda 78 karşılaşmaya çıkarken 25 gol kaydetti.

İMZA PARASI BELLİ DEĞİL

Jorge Jesus 5 futbolcunun biletini kesti Skorer kimliği dışında yaptığı asistlerle de tanınan Sigurdsson'un fırsat transferi olarak görüldüğü kaydedildi. Aslan'da orta alan takviyelerinin devam etmesi bekleniyor. Cim-Bom'da bu bölgeye en az 2 takviye daha yapılacak. Kırkpınar'da ortalık karıştı! Başpehlivan hakem tribününü bastı

İzlandalı futbolcu, 2017 yılında 49.5 milyon avro karşılığında Swansea'den Everton'a transfer olmuştu. Mücadeleci yapısı ile tanınan Sigurdsson'un farklı bir maceraya atılmak için Galatasaray'ı seçtiği yazıldı.