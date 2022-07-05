Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtacak transfer! Süper Lig'in yıldızı...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship (2. Lig) takımı Hull City, Türkiye'den transfer yapmaya devam ediyor. Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz kulübü şimdi de Antalyaspor'un gözde oyuncusu Doğukan Sinik'e kanca attı.

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DOĞUKAN SİNİK'İN HULL CİTY'YE TRANSFERİ GÜÇLÜ BİR OLASILIK

İngiliz basınında çıkan habere göre; güvenilir bir Hull City kaynağı Türk kanat oyuncusu Doğukan Sinik'in transferini "güçlü bir olasılık" olarak görüyor.

ACUN ILICALI İPUCUNU VERMİŞTİ

Acun Ilıcalı da dün yaptığı açıklamada, "Yakında Türk futbolundan çok sevdiğim bir oyuncuyu Hull City'e götürüyorum. Ozan Tufan sonrası herkesin çok şaşıracağı bir isim olacak." ifadelerini kullanmıştı.

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31 MAÇTA 3 GOL, 7 ASİST

23 yaşındaki sol kanat oyuncusu geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Kırmızı beyazlı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Doğukan, geçen sezon Antalyaspor formasıyla 31 Süper Lig maçına çıkmış ve 3 gol atarken, 7 kez de asist yapmıştı.

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Bu arada Hull City'nin Beşiktaş'ın sol beki Rıdvan Yılmaz'a da ilgili gösterdiği iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına gitmesi beklenen Rıdvan'ın transferi, Beşiktaş ile Alman kulübü arasında yaşanan pürüzler nedeniyle henüz resmiyete dökülebilmiş değil.

Star Gazetesi