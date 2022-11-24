İSTANBUL 15°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2022 Perşembe / 1 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6259
  • EURO
    19,4195
  • ALTIN
    1052.26
  • BIST100
    4858.21
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rigobert Song: Hayal kırıklığı hissediyorum
Spor

Rigobert Song: Hayal kırıklığı hissediyorum

2022 Dünya Kupası'nda İsviçre'ye 1-0 mağlup olan Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Kasım 2022 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
Rigobert Song: Hayal kırıklığı hissediyorum
ABONE OL

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta İsviçre'ye 1-0 kaybeden Kamerun'da teknik direktör Rigobert Song, karşılaşma sonrası konuştu.

Song, "Hayal kırıklığı hissediyorum. Özellikle ilk yarıda daha fazlasını yapmak istedik ama yapamadık. İkinci yarıda takımda bir rahatlama oldu ve gol yedik." dedi.

Takımının genç olmasına rağmen, yüksek seviye bir ekip olduğunun altını çizen 46 yaşındaki teknik adam, "Bu aşamada sonuç önemlidir ve kendimizi bir sonraki maçın belirleyici olacağı bir duruma soktuk. Oyun açısından üretmeye çalıştık, bitiremediğimiz fırsatlarımız oldu. Bu futbol, her şeyin mümkün olduğunu biliyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum ama yüksek seviyenin ne olduğunu anlamalarını istiyorum." diye konuştu.

  • Rigobert Song
  • kamerun
  • dünya kupası
  • isviçre

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.