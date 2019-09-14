Riva&Florya ortaklığı iptal

G.SARAY’DA Riva ve Florya projeleri için şok gelişme. Emlak Konut, Cim-Bom’un Florya’daki yükümlülüklerini yerine getirmediğini ileri sürerek Riva ve Florya arazilerini kapsayan protokolü feshettiğini KAP’a bildirdi. Galatasaray’ın, en geç Aralık 2017’ye kadar Florya’yı Emlak Konut’a teslim etmesi gerekiyordu. Aslan, 29 Haziran 2016’da yapılan anlaşma gereği 63 bin 230 metrekarelik Florya arazisinden 832 milyon 500 bin TL’nin yüzde 28.7’si (237 milyon 845 bin TL), Riva’dan da 952 milyon TL’nin yüzde 80’ini (761 milyon 600 bin TL) kazanacaktı. Başkan Mustafa Cengiz, “Devletimizden bir çözüm yolu arıyoruz. Kemerburgaz bir adli sürece girdi. Son divanda gündeme gelmesini çözememiştim. Komplo teorisi demiyorum ama öyle bir durum oluşmuş ki, devlete öyle ifade edilmiş ki sanki Kemerburgaz boş, Galatasaray gitmiyor gibi bir algı oluşturulmuş. Riva ve Florya’da beklentiler umduğumuz gibi olmadı. Emlak Konut’ta umduğunu bulamadı. İki tarafa da hak veriyoruz. Bunun en adil ve makul çözümü nedir, buna çalışıyoruz” dedi.