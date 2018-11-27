River Plate - Boca Juniors derbisi Arjantin dışında oynanacak
River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası Finali ikinci maçı 8 ya da 9 Aralık'ta Arjantin dışında oynanacak.
Çıkan olaylar nedeniyle ertelenen River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası Finali ikinci maçı için Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (COMMEBOL) açıklama geldi.
İki takımın Libertadores Kupası Finali ikinci maçını 8 ya da 9 Aralık'ta oynanacağı açıklandı.
ARJANTİN DIŞINDA OYNANACAK
Öte yandan COMMEBOL, mücadelenin Arjantin dışında başka bir ülkede oynanacağını duyurdu.
(Sporx)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.