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River Plate - Boca Juniors derbisi Arjantin dışında oynanacak

River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası Finali ikinci maçı 8 ya da 9 Aralık'ta Arjantin dışında oynanacak.

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Çıkan olaylar nedeniyle ertelenen River Plate ile Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası Finali ikinci maçı için Güney Amerika Futbol Konfederasyonu'ndan (COMMEBOL) açıklama geldi.

İki takımın Libertadores Kupası Finali ikinci maçını 8 ya da 9 Aralık'ta oynanacağı açıklandı.

ARJANTİN DIŞINDA OYNANACAK

Öte yandan COMMEBOL, mücadelenin Arjantin dışında başka bir ülkede oynanacağını duyurdu.

(Sporx)

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