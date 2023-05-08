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Spor

River Plate, Boca Juniors'u 1-0 mağlup etti! Kırmızı kartlar havada uçuştu

Arjantin Premier Ligi'nin 15.haftası derbi mücadelesine şahit oldu. River Plate'in Boca Juniors'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada 7 kırmızı kart çıktı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 09:12 - Güncelleme:
River Plate, Boca Juniors'u 1-0 mağlup etti! Kırmızı kartlar havada uçuştu
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Arjantin Premier Ligi'nin 15. haftasında Martin Demichelis'in ekibi River Plate ile Jorge Almiron'un yönetimindeki Boca Juniors karşı karşıya geldi.

Monumental Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi River Plate, 90+3'te Miguel Borja'nın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı.

7 KIRMIZI KART ÇIKTI

Golün ardından sahada yaşanan büyük kavgada 2 takımdan toplamda 7 oyuncu kırmızı kart gördü. River Plate adına sahada olan Agustin Palavecino'nun yanı sıra kulübedeki Elias Gomez ve Ezequiel Centurion, Boca Juniors adına ise sahada olan Miguel Merentiel, Ignacio Fernandez, Nicolas Valentini ve sahada olmayan Jorge Figal kırmızı kart gördü.

Tam 111 dakika süren karşılaşmanın ardından River Plate 37 puanla liderliğini sürdürürken, Boca Juniors 18 puanla 15. sırada kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında River Plate deplasmanda Talleres ile karşılaşırken, Boca Juniors evinde Belgrano'yu ağırlayacak.

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