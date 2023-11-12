Rıza Çalımbay 18 yıl sonra yeniden Beşiktaş'ta

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay, 18 yıl sonra siyah-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.

Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen 60 yaşındaki çalıştırıcı, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci dönemine RAMS Başakşehir müsabakasıyla başladı.

Futbolculuk kariyerinde sadece siyah-beyazlı formayı giyen ve birçok başarı elde eden Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ı ilk olarak Ocak 2005-Ekim 2005'te çalıştırmıştı.

Siyah-beyazlı ekip, Çalımbay yönetiminde 2004-2005 ve 2005-2006 sezonlarında tüm kulvarlarda çıktığı 31 maçta 2 puan ortalaması yakalamıştı.