Rıza Çalımbay: Disiplinimizi bozmadık ve ihtiyacımız olan puanı aldık

DG Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor galibiyetinin ardından takımını galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Ben takımımla gurur duyuyorum. Oyun disiplinimizi bozmadık ve ihtiyacımız olan puanı aldık." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Takım olarak da iyi hazırlandık. Kafa olarak gayet iyiydik. Maça iyi başladık ve iyi oynarken gol yedik daha sonra toparladık. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için her şeyi yaptık. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra bizim için avantaj oldu. Oyun disiplinimizi bozmadık ve ihtiyacımız olan puanı aldık." diye konuştu.

"TARAFTARA İHTİYACIMIZ VAR"



Maça az sayıda taraftarın gelmesinden yakınan Çalımbay, "Artık önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Zor maçlarımız var. Ligde ve kupada maçlarımız var. Kupada final oynamak istiyoruz. Onu da yapacak güçte bir takımız. Ben takımımla gurur duyuyorum. 3 senedir Avrupa'ya giden bir Anadolu takımı yok. Türkiye Kupası'nı da kazandık. Hem taraftarımıza hem de kulübümüze kazançlar yaptırdık. Benim üzüldüğüm Trabzonspor'la oynuyoruz, çok az bir seyirciye oynuyoruz. Bu tür maçlarda taraftarın olması gerekiyor. Bugünkü maça baktığımızda çok az bir taraftar geldi. Bu takım iyi şeyleri hak ediyor. Takıma saygı duymak gerekiyor. İyiyken herkes destekler ama zor günlerde taraftara ihtiyacımız oluyor. Taraftar maç kazandırabilir. Daha büyük bir taraftar kitlesi bekliyorduk. Bundan sonraki maçlarımıza bekliyoruz. Bu takım kötü de gitse sahip çıkmak lazım. Tribünleri doldurmak lazım. Takımımızın desteğe ihtiyacı var. Başka bir şey istemiyoruz." diye konuştu.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUM"



Takım olarak lige ve kupaya odaklandıklarını vurgulayan Çalımbay, "Bizim ligde iyi bir yere gelmemiz gerekiyor ki Türkiye Kupası'nı rahat oynayalım. En büyük hedeflerimizden biri Türkiye Kupası. Ben puan hesaplamadım. Maç maç bakıyorum. Çok zor takımlarla oynayacağız. Verilen araları biz değerlendirmedik. Sivas'ta olduğumuz için değerlendiremedik. Sivas Belediyespor ile Tokatspor ile oynuyoruz ama bu takımlar bizi zorlayamıyor." diye konuştu.