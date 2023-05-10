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Spor

Rıza Çalımbay: ''Fenerbahçe maçı bizim için hayati''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Çalımbay, 'Tekrar Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz' diye konuştu.

AA10 Mayıs 2023 Çarşamba 17:35 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: ''Fenerbahçe maçı bizim için hayati''
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Çalımbay, kentteki bir özel okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşide kırmızı-beyazlı ekibin ligde istediği konumda bulunmadığını söyledi.

Hem ligde hem Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ettiklerini belirten Çalımbay, "Hedefimiz Türkiye Kupası'nı tekrar kazanmak. 24 Mayıs'ta Fenerbahçe ile kupada rövanş maçımız var, bizim için hayati bir maç. O maçı geçtikten sonra final oynayacağız. Tekrar Türkiye Kupası'nı almak için bütün gayretimizi göstereceğiz." dedi.

Çalımbay, ligde de kalan maçları kazanmak istediklerine vurgulayarak, "Ligde gidişatımız istediğimiz gibi değil. Kalan maçlarımızdan ikisini kazandığımız takdirde ligi çok iyi yerde bitireceğiz." diye konuştu.

"SİVASSPOR'U DAHA İYİ YERLERE GETİRMEM GEREKİYOR"

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Çalımbay, futbolculuk döneminde sadece kendisinin, antrenörlükte ise tüm oyuncuların sorumluluğunu taşıdığını belirterek, teknik direktörlüğün zor bir meslek olduğuna dikkati çekti.

Çalımbay, Sivasspor'da 4. sezonunu geçirdiğini ve üç yıl üst üste Avrupa'ya götürdüğü takımına tarihinde de ilk kez Türkiye Kupası'nı kazandırdığını anlattı.

Sivaslı olmasından dolayı kırmızı-beyazlı ekipteki sorumluluğunun daha fazla olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Onun için Sivasspor'u daha iyi yerlere getirmem gerekiyor. Bugüne kadar çok iyi yerlere getirdik, çok güzel şeyler yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, futbolculuk kariyerinde her zaman antrenörlerin istediğini yapan bir oyuncu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beşiktaş'ta yıllarca kaptanlık yaptım. Altyapıdan geldim ve küçük yaşta A takımda oynadım. Sivas'ta küçük yaşta hayal ettiğim futbolculuğu, her şeyi kazandım. Milli takıma gittim, Beşiktaş'ta oynadım, kaptan oldum. Dünya karmasına gittim, kendime göre başaramadığım bir şey olmadı. 6 defa şampiyonluk yaşadım, Türkiye Kupası'nı kazandık. Kariyerim çok güzel bir şekilde geçti."

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