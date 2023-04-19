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Spor

Rıza Çalımbay: Hakemler VAR'a bile gitmiyor

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yarın Trabzonspor ile oynayacakları maça galibiyet için çıkacaklarını söyleyerek, 'Sahamızda puan ya da puanlar almamız gerekiyor. Trabzonspor maçı kolay bir maç olmayacak. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız' dedi.

IHA19 Nisan 2023 Çarşamba 11:48 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Hakemler VAR'a bile gitmiyor
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Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta oynayacakları Trabzonspor maçı öncesinde kulübün resmi internet sitesinden açıklamada bulundu. Ligde geçtiğimiz hafta Giresunspor ile deplasmanda karşılaştıkları maçta iyi oynadıklarını söyleyen Çalımbay, "Pozisyonlara da girdik. Bana göre maç bizim hakkımızdı. Çok iyi mücadele ettik. Sezon başından beri bireysel hatalar yapıyoruz. Arkadaşlara anlatmamıza ve çalışmamıza rağmen ölü toplardan goller yiyoruz. Başakşehir maçında da aynısı oldu, iyi oynadık, çok goller kaçırdık. Beklemediğimiz bir anda ölü toptan gol yedik" şeklinde konuştu.

"HAKEMLER VAR'A BİLE GİTMİYOR"

Hakem hatalarına da değinen Rıza Çalımbay, "Bir kural vardır. Bir oyuncuya arkadan sert girdiğin zaman o fauldür. Hakem faulü vermiyor. Buna benzer birkaç tane daha pozisyonlarımız var es geçiliyor. Başakşehir maçın da penaltımız verilmedi. Rakip oyuncunun eli açık. İstanbulspor maçında Dimitrios Goutas'ın eline çarpan pozisyona Halit Umut Meler penaltı verdi. Bizim pozisyonda VAR'a bile gitmiyorlar. Bize niye böyle yapıyorlar anlamıyorum. Bizim onlara gösterdiğimiz saygıyı onlar bize göstermiyor. Hakkımız olan pozisyonlara hakem arkadaşlarımız es geçti. Biz bir şey istemiyoruz. Kimin hakkı ise ona verin. Sonra televizyondan bakıyoruz ki bir sürü hata yapmışlar" diye konuştu.

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

Spor Toto Süper Lig'de yarın evinde Trabzonspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Çalımbay, "Bizim maç kazanmamız gerekiyor. Sahamızda puan ya da puanlar almalıyız. Trabzonspor iyi bir takım. Kolay bir maç olmayacak. Burada en önemli şey taraftarımızın maça gelmesi. Taraftarımız bize destek verirse, onların desteği ile güzel şeyler yaparız. Biz kötü oynamıyoruz. Kötü goller yiyoruz ve de çok gol kaçırıyoruz. Bu da maçlarda gözüktü. Onun için bu maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

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