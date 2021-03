Rıza Çalımbay: Hatayspor maçında risk alacağız

DHA 01 Mart 2021 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:32

Çalımbay, 0-0 biten Çaykur Rizespor maçı ve devam eden Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Çaykur Rizespor maçında ortaya koyduğu mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik eden Çalımbay, "Deplasmanda 10 kişi kalmış takımın oynaması gereken şekilde oynadılar. İyi mücadele ettik. Pozisyon vermemeye çalıştık ve onu da başardık. Güzel pozisyonlar bulduk ama son paslarda dikkat edemedik. Sonradan oyuna giren arkadaşlarımız da dahil hiçbir tanesi oyundan kopmadı. Çok güzel mücadele ettiler ve uyum içinde oynadılar. Onun için mutluyuz. İyi bir puan aldık 10 kişi ile. 11 kişi iken bir sürü pozisyonumuz vardı maçın başında. Onları tekrar yapabilirdik. Galibiyet için gitmiştik oraya. Maalesef böyle aksilikler olabiliyor. Ben takımımdan çok memnunum. Bu oyunumuzu skora yansıtmamız gerekiyor. İnşallah oynayacağımız ilk maçta bunu da yapacağız" diye konuştu.

"TAKIMIMA GÜVENİYORUM"

Ligde Atakaş Hatayspor ve Galatasaray ile üst üste iki maç oynayacaklarını belirten Çalımbay, "Kolay maçlar değil bunlar, zor maçlar. Ben bu tür maçlardan pek çekinmiyorum, çünkü takımıma güveniyorum. Böyle maçlarda çok iyi oynuyorlar. Hatayspor maçında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sahamızda oynadığımız maçta kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerekli riskleri de alacağız. Galatasaray maçı da aynı olacak. Her maç içerde, dışarda nasıl oynuyorsak bu maçlarda da galibiyet için oynayacağız. Bütün takım olarak oyundan ve mücadeleden kopmadan, hep oyun içinde kalan bir takım hüviyeti içinde olacağız. Bugüne kadar çok zor maçlar oynadık. Her şeyin farkındayız. Lig de yavaş yavaş bitiyor. Tek sıkıntımız sakat arkadaşlar. Onun dışında bir sıkıntımız yok. Erdoğan Yeşilyurt'un da cezalı olması bizim için dezavantaj oldu. İnşallah ligi iyi bir yerde bitireceğiz" ifadelerini kullandı.