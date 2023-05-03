Rıza Çalımbay: Kadıköy'deki maçı kazanıp finale yükselmek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kalan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çekişmeli bir maç olduğunu söyleyen Çalımbay, "İki taraf da maçta kendisine avantaj sağlayacak skor için uğraştı. Kapanma gibi bir şey olmadı. Top gitti geldi, mücadele üst düzey oldu. Pozisyon az oldu, kısırdı. Biz de, Fenerbahçe de 1-2 tane pozisyon yakaladı. Çok çekişmeli maçtı. Geçen oynadığımız maçtaki hataları yapmadık. O maçta çok kötü goller yedik ve kendi kendimize maçı verdik. İlk ayak bitti, ikinci ayak Kadıköy'de. Kazanıp finale yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ YENİDEN KUPAYI ALMAK

Hedeflerinin yeniden kupayı almak olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, "Bizim bütün amacımız avantaj yakalamaktı, kolay değil, karşında da Fenerbahçe var. Öyle maç kolay değil. Fenerbahçe, kendi evinde çok büyük taraftara sahip. Taraftarla daha etkili ve daha motive oluyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Bu takımla böyle çok kritik maçlar oynadık. Slavia Prag maçı da öyleydi. Stadyum doluydu, korkmadan oynadık ve grup lideri oldu. Şimdi Fenerbahçe ile de oynayacağız. İyi takım, kaderi değiştirecek oyunculara sahipler. Bizim de iyi oyuncularımız var, bazıları istediğimiz verimi veremedi ama rövanş maçı farklı. Korkmadan, çekinmeden oynayıp finale çıkacağımıza inanıyoruz." sözlerini sarf etti.

AVRUPA OLMASAYDI LİGDE 5. OLURDUK

Son olarak Avrupa kupalarının kendilerini çok zorladığını söyleyen Rıza Çalımbay, "Biz normalde Avrupa'ya gitmeseydik, 5'inci 6'ıncı olabilecektik belki de. Hem lig, hem kupa, hem Avrupa oynamak kolay değil. Bizim takım Avrupa'nın en yaşlı takımı. Bizim yerimiz burası değil. Ancak Avrupa'ya gitmek apayrı bir şey. 3 sene üst üste gitmek müthiş bir şey. Kulübümüze önemli bir katkı sağladık. Türkiye açısından da iyi puanlar getirdik. Her sene gitmek gerekiyor, bu güzel bir şey. Takımın da geniş kadrolu olması, kaliteli olması gerekiyor. Şu anda benim 4. senem. Mükemmel bir şekilde de geçti." dedi.