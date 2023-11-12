Rıza Çalımbay maç öncesi konuştu: Zor günde çağırdılar, geldim

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Çalımbay, "Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım." dedi.

Sakatlıklar hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Eric Bailly ve diğerleri ile ilgili konuşmak uzun sürer. Çok eksiğimiz var. Ancak ne kadar eksik olursak olalım sahada elimizden geleni yapacağız. Bailly boynunda sakatlık olduğunu söyledi." sözlerini sarf etti.