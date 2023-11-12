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  • Rıza Çalımbay maç öncesi konuştu: Zor günde çağırdılar, geldim
Spor

Rıza Çalımbay maç öncesi konuştu: Zor günde çağırdılar, geldim

18 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş'a teknik direktör olan Rıza Çalımbay Başakşehir ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu.

12 Kasım 2023 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay maç öncesi konuştu: Zor günde çağırdılar, geldim
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Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Başakşehir maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Çalımbay, "Burada bulunduğum için mutluyum. Doğduğum büyüdüğüm, en çok oynadığım yer. Zor günlerinde çağırdılar, geldim. Elimden geleni yapacağım." dedi.

Sakatlıklar hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, "Eric Bailly ve diğerleri ile ilgili konuşmak uzun sürer. Çok eksiğimiz var. Ancak ne kadar eksik olursak olalım sahada elimizden geleni yapacağız. Bailly boynunda sakatlık olduğunu söyledi." sözlerini sarf etti.

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