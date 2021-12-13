Rıza Çalımbay: Muslera'ya üzüldüm, öyle bir gol olsun istemezdim

13 Aralık 2021 Pazartesi 21:02 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 21:02

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ı 1-0 yendikleri maçta attıkları gol nedeniyle üzgün olduklarını belirtti.

Mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, "Maçı kazanmayı çok istedik. Disiplinli ve iyi takıma karşı oynadık. İyi mücadele ettik. Son paslarda hatalar yaptık. Galibiyet için oynadık, beraberliği düşünmedik. Kazanmaya ihtiyacımız vardı." dedi.

"ÖYLE BİR GOL İSTEMEZDİM"

Attıkları golden önce Muslera'nın sakatlanmasıyla ilgili konuşan Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir pozisyonda gol oldu, Muslera'ya üzüldüm. Olayı tam göremedim ama izledim. Öyle bir gol olsun istemezdim.

Selçuk hoca ve Necati hocadan özür diledim. Ben üçü birlikte çarpıştılar zannettim. Luyindama ve Muslera çarpıştı, sanırım bizim oyuncu farkında değildi. Beşiktaş maçındaki gibi bir olay olsaydı, kabul etmezdim. Mümkün değil. Oyuncumun görmediğini düşünüyorum. Bir anda oyun sıcaklığıyla attı. Yapacak bir şey yok, bilerek böyle bir şey istemeyiz. Beşiktaş - Giresunspor maçında mesela oyun durabilirdi. O arkadaş düşünemedi. Dursa, o arkadaş dünyada Fair-Play ödülü alırdı. Oyuncumuz görmedi, bizim oyuncularımız art niyetli bir şey yapmaz."

"KEREM ATAKAN'DAN ÇOK ŞEY BEKLİYORUM"

Genç oyuncuları Kerem Atakan Kesgin hakkında gelen soruya Çalımbay, "Kerem Atakan'dan çok şey bekliyoruz. İyi olacağına inanıyordum. Tekniği, şutları, profesyonelliği harika. İnşallah Türkiye'ye güzel bir oyuncu kazandıracağız. Daha yolun başında, çok çalışması ve fizik kondisyonunu geliştirmesi gerekiyor." cevabını verdi ve sözlerini noktaladı.