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Spor

Rıza Çalımbay: Önümüzdeki Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maç

Spor Toto Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Antalyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup eden Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay maç sonu açıklamalarda bulundu.

IHA24 Nisan 2023 Pazartesi 23:36 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Önümüzdeki Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maç
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Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, iyi bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Önümüzdeki Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maç, kendi sahamızda kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, maçın başından 25' inci dakikaya kadar çok iyi oynayarak 2 gol bulduklarını söyledi. 2 gol bulmalarına rağmen daha da atabilecek şanslarının olduğunu dile getiren Çalımbay, "İstediğimiz skoru da aldık. 25. dakikadan sonra istediğimiz şeyler olmadı, baya sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda Antalyaspor daha iyi oynadı. Daha baskı kurdular, bunu bekliyorduk zaten. Oyuncularımdan da ikinci yarıda daha iyi performans bekliyordum ama olmadı. Bu biraz da yorgunluktan oluyor. Avrupa kupaları, lig olsun, 2 güne bir maç yapıyoruz. Ondan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Büyük bir baskı gelmesine rağmen iyi mücadele ettik ve iyi galibiyet aldık" diye konuştu.

FENERBAHÇE MAÇI ÇOK KRİTİK

Önlerinde kritik maçlar olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Ligde bir an önce iyi bir duruma gelip kupayı almak istiyoruz. Hedefimiz kupa. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı hayati derecede önemli bir maç. Zamanı iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Kritik maç olan Fenerbahçe maçını da kazanmak için ne gerekiyorsa kendi sahamızda yapacağız" ifadelerine yer verdi.

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