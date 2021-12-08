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Spor

Rıza Çalımbay: Takımımızda herkese güven geldi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 'Ligin iyi takımlarına karşı galibiyetler aldık. Takımımızda herkese bir güven geldi. Tek amacımız Galatasaray maçı. Bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor.' dedi.

DHA8 Aralık 2021 Çarşamba 11:12 - Güncelleme: 8 Aralık 2021 Çarşamba 11:12
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Rıza Çalımbay, pazartesi günü oynayacakları Galatasaray maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ligde son maçlarda iyi oynadıklarını belirten Çalımbay, "Ligin iyi takımlarına karşı galibiyetler aldık. Takımımızda herkese bir güven geldi. Sakat arkadaşlarımız da döndü. Tek amacımız Galatasaray maçı. Bu maçı çok iyi bitirmemiz gerekiyor. İnanılmaz ihtiyacımız var buna. Ligin ikinci yarısına iyi bir şekilde girmek istiyorsak, kalan 4 maçımızı da çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Kolay değil, zor maçlar oynayacağız, bunun farkındayız. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. İyi şeyler yapıyoruz, iyi oynuyoruz. Galatasaray ile çok güzel bir maç oynayacağız. Kendimizi antrenmanlarda hazırlayacağız, hem de mental olarak hazırlamamız gerekiyor ki bu maçı kazanalım. Arkadaşlarımın çok iyi şeyler yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

Galatasaray karşısında en büyük güçlerinin taraftar olacağını kaydeden Çalımbay, "İnşallah taraftarımız tribünü doldurur. Biz bu maçtan çok iyi şekilde çıkmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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