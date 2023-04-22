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Spor

Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz Antalyaspor maçı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 24 Nisan Pazartesi günü karşılaşacakları maça odaklandıklarını belirtti.

AA22 Nisan 2023 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Rıza Çalımbay: Tek hedefimiz Antalyaspor maçı
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile 24 Nisan Pazartesi günü karşılaşacakları maça odaklandıklarını belirtti.

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahalarında Trabzonspor'u 4-1 yendikleri karşılaşmada oyun disiplininden hiç kopmadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada hiçbir zaman geriye çekilmediklerini aktaran Çalımbay, "Gol atmak için ne gerekiyorsa yaptık, galibiyet için oynadık. Hak ettiğimiz güzel bir galibiyet aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Çalımbay, Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacakları maça değinerek, şunları kaydetti:

"Ligde zayıf takım yok. Antalya'da bizi zor bir maç bekliyor, bunun farkındayız. Trabzonspor galibiyeti ile yaşamayacağız, onu unuttuk. Tek hedefimiz Antalyaspor maçı. Orada da oyunumuzun çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Herkesin temposunun ve kapasitesinin üstüne çıkması gerekiyor ki iyi bir şekilde dönelim. Ligde iyi bir duruma geldikten sonra hedefimiz Türkiye Kupası. Fenerbahçe ile peş peşe 3 maç oynayacağız. O maçlar da bizim için çok önemli."

Ligde gelecek haftalarda taraftara çok ihtiyaçları olduğunu belirten Çalımbay, "Sahamızda oynayacağımız maçların hepsi kritik. Türkiye Kupası'nı kazanırken, Avrupa kupalarına giderken taraftarımızla birlikteydik. Onların desteğiyle çok güzel şeyler gerçekleştirdik. Taraftar çok önemli. Sezon sonuna kadar takımımızın yanında olmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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