Rıza Çalımbay: Transfer yapmamız gerekiyor

22 Ocak 2022 Cumartesi 18:43 - Güncelleme: 22 Ocak 2022 Cumartesi 18:43

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay'dan açıklamalar geldi.

Rıza Çalımbay, "İlk yarı istediğimiz şekilde oynayamadık. 1-0 mağlup kapattıktan sonra ikinci yarıda hem oyuncu hem taktik değişikliği yaptık. Kanatlarımızı çok iyi kullanmamız gerekiyordu. Her şeyi göze aldık. En çok orta yaptığımız maçlardan biriydi, çok da güzel pozisyonlar yakaladık. Direkten dönen toplarımız oldu. Baskı kurduk, geri çekilmedik. Maçı iyi bir şekilde bitirmek istiyorduk ve elimizden gelen gayreti gösterdik. Arkadaşlarımı kutluyorum. Kayode, bana göre mükemmel oynadı ve oyunun şeklini değiştirdi Sefa'yla beraber. Bana göre ikinci yarıda 1-2 tane daha gol bulmamız gerekiyordu." dedi.

Sivasspor'un hocası ayrıca, "Transfer yapmamız gerekiyor. Zaten sakatlarımız var. Hasta olan, AFCON'da olan oyuncularımız var. Yetişmiyor, bazen olmuyor ama kesinlikle planımız var. Bu maç böyle gitti ama bir sürü maç oynayacağız. Bu oyuncuların ne zaman döneceği belli değil." ifadelerini kullandı.